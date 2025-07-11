Гладков назвал число пострадавших от атак ВСУ домов и квартир

Глава региона отметил, что сейчас в регионе работы по восстановлению ведутся еще на 5 тысячах объектов. Он добавил, что весомую поддержку оказывает российское правительство и лично президент Владимир Путин. Так, только в прошлом году из федеральной казны было выделено 20 млрд рублей.