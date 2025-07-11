Гладков назвал число пострадавших от атак ВСУ домов и квартир

Порядка 41 тысячи квартир и частных домов были восстановлены после террористических атак со стороны украинских националистов. Такое количество жилья ВСУ повредили в результате своих обстрелов российских территорий с начала спецоперации, рассказал губернатор Вячеслав Гладков, предает ТАСС.
«Мы с 24 февраля 2022 года восстанавливаем жилье, буквально с первого дня СВО. И этот процесс на сегодняшний день продолжается. Мы восстановили уже порядка 41 тысячи квартир и частных жилых домов», — сообщил он.
Глава региона отметил, что сейчас в регионе работы по восстановлению ведутся еще на 5 тысячах объектов. Он добавил, что весомую поддержку оказывает российское правительство и лично президент Владимир Путин. Так, только в прошлом году из федеральной казны было выделено 20 млрд рублей.
Ранее «МК» писал, что укронацисты до сих пор не прекращают попыток прорваться на территорию Белгородской области. Но все они пресекаются российской армией, заявлял Гладков.