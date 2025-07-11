Жители села Якшур-Бодья в Удмуртии рассказали о нашествии тысяч кур

Нашествие тысяч кур на село Якшур-Бодья в Удмуртии встревожило его население, сообщило издание «Подъём».
Жители рассказали, что на местной ферме кто-то выпустил три тысячи особей, которые со временем рассеялись по населенному пункту и начали бесконтрольно бродить. При этом вследствие недосмотра произошёл падеж части птиц.
По словам селян, из-за гниения туш в округе ощущается зловоние. В администрации Якшур-Бодьинского района, в свою очередь, заявили, что у птиц нет проблем со здоровьем, поскольку их доставили с фабрики.
Власти также утверждают, что кур содержали в неприспособленном помещении, и сторож на ферме не уследил за пернатыми, которые выбежали на волю.
«Помещение оказалось просто неприспособленное. Тут вопросы к хозяевам. Они использовали его как некую перекладную базу. Они уже завтра вывезут птицу в другое место», — отметили представители администрации.
Напомним, в июне в Ростовской области из зоопарка «Малинки» перепрыгнул через ограждение и сбежал кенгуру по кличке Сидней. Через некоторое время он был найден и возвращён в это учреждение.