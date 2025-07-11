Пожар начался после атаки БПЛА на предприятии в Курской области

ВСУ атаковали объекты на территории Курской области при помощи БПЛА в ночь на пятницу 11 июля. Об этом информировал врио главы региона Александр Хинштейн.
Сообщается, что в производственных помещениях предприятия «Псёльское» в селе Малое Солдатское Беловского района после удара беспилотника начался пожар. В помещениях, где произошло возгорание, находится техника, сообщил Хинштейн.
Через некоторое время чиновник информировал также о возгорании на складе с пиломатериалами в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района, которое также началось после атаки украинского дрона. Сообщается, что горят доски на площади порядка 50 квадратных метров.
«Возгорание в ООО “Псёльское” в Беловском районе ликвидировано, повреждён ангар и несколько единиц сельхозтехники», — написал Хинштейн в Telegram-канале, добавив, что в обоих случаях люди не пострадали.
Накануне губернатор Мельниченко сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ в Пензенской области.
Тем временем средства ПВО уничтожили 10 беспилотников над Крымом и Черным морем.