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Пожар начался после атаки БПЛА на предприятии в Курской области

В Курской области в ночь на 11 июля начался пожар на предприятии после удара украинского дрона.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ атаковали объекты на территории Курской области при помощи БПЛА в ночь на пятницу 11 июля. Об этом информировал врио главы региона Александр Хинштейн.

Сообщается, что в производственных помещениях предприятия «Псёльское» в селе Малое Солдатское Беловского района после удара беспилотника начался пожар. В помещениях, где произошло возгорание, находится техника, сообщил Хинштейн.

Через некоторое время чиновник информировал также о возгорании на складе с пиломатериалами в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района, которое также началось после атаки украинского дрона. Сообщается, что горят доски на площади порядка 50 квадратных метров.

«Возгорание в ООО “Псёльское” в Беловском районе ликвидировано, повреждён ангар и несколько единиц сельхозтехники», — написал Хинштейн в Telegram-канале, добавив, что в обоих случаях люди не пострадали.

Накануне губернатор Мельниченко сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ в Пензенской области.

Тем временем средства ПВО уничтожили 10 беспилотников над Крымом и Черным морем.

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