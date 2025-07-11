Mash: ВСУ атаковали беспилотниками Тульскую область

Украинская армия атакует БПЛА Тульскую область. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил Telegram-канал Mash.
— О взрывах в небе и следах, похожих на беспилотники, рассказали местные жители. Они говорят, что первые звуки услышали приблизительно в 2:40 в поселках Барсуки, Брусянский, Алексине и в Пролетарском районе Тулы, — сказано в публикации.
Уточняется, что всего в регионе прозвучало более пяти взрывов. По предварительным данным, работают силы противовоздушной обороны.
В эту ночь ВСУ пытаются массированно атаковать дронами Курскую область. Сбито уже около 10 беспилотников в разных районах региона, сообщил Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что звуки пролета дронов и взрывы были слышны в районе Рыльска, Обояни, Льгова, Железногорска, Зорино и Беловском районе.
Жительница Курска Полина, которую пятилетний сын Анатолий закрыл собой во время атаки ВСУ на пляж в Курске, находится в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, ей трудно передвигаться. Об этом 10 июля рассказал временно исполняющий губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, правительство региона возьмет на себя организацию и расходы на похороны мальчика и еще двоих погибших.