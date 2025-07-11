Ранее судимую женщину задержали за кражу лекарств на 4 млн руб. на востоке Москвы

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую в Московской области. Ею оказалась 28-летняя ранее судимая жительница Подмосковья, работавшая в аптеке в должности консультанта. По версии следствия, она заказала лекарственные препараты, указав свой домашний адрес в качестве места доставки, и использовала функцию перемещения со склада, не предусматривающую оплату. Как пояснила фигурантка, похищенные лекарственные средства она передала другой женщине.