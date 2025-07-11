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Ранее судимую женщину задержали за кражу лекарств на 4 млн руб. на востоке Москвы

Задержана ранее судимая жительница Балашихи, подозреваемая в хищении из аптеки товаров на 4 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба УВД по Восточному административному округу.

Источник: Аргументы и факты

«В полицию поступило сообщение от работника службы безопасности аптеки, расположенной на ул. Салтыковская. Он рассказал, что в ходе инвентаризации была выявлена пропажа лекарств, предназначенных для лечения онкологических заболеваний», — говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую в Московской области. Ею оказалась 28-летняя ранее судимая жительница Подмосковья, работавшая в аптеке в должности консультанта. По версии следствия, она заказала лекарственные препараты, указав свой домашний адрес в качестве места доставки, и использовала функцию перемещения со склада, не предусматривающую оплату. Как пояснила фигурантка, похищенные лекарственные средства она передала другой женщине.

Следователем отдела МВД России по району Новокосино возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников фигурантки и других эпизодов ее противоправной деятельности. Расследование продолжается.