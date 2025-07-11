Водонагреватель взорвался в доме в Амурской области

В квартире, где случился инцидент, проживают четыре человека. По предварительным данным, один мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Жилое помещение серьёзно пострадало, повреждения затронули также две соседние квартиры, сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.