Водонагреватель взорвался в доме в Амурской области

В селе Пригородное Амурской области произошёл хлопок водонагревателя. Об этом пишет РЕН ТВ.
В квартире, где случился инцидент, проживают четыре человека. По предварительным данным, один мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Жилое помещение серьёзно пострадало, повреждения затронули также две соседние квартиры, сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.
Причины происшествия сейчас выясняют специалисты. Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий ЧС.
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