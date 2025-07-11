Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водонагреватель взорвался в доме в Амурской области

В селе Пригородное Амурской области произошёл хлопок водонагревателя.

В селе Пригородное Амурской области произошёл хлопок водонагревателя. Об этом пишет РЕН ТВ.

В квартире, где случился инцидент, проживают четыре человека. По предварительным данным, один мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Жилое помещение серьёзно пострадало, повреждения затронули также две соседние квартиры, сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

Причины происшествия сейчас выясняют специалисты. Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий ЧС.

Ранее во Владивостоке взорвалось судно рыболовов.