Гладков рассказал, как жителей Белгородской области спасают от БПЛА

Гладков рассказал, что власти вместе с МО РФ стараются минимизировать последствия от атак дронов ВСУ.
Правительство Белгородской области совместно с Минобороны России реализуют комплекс мер для защиты населения от украинских беспилотников: отслеживают их и упреждают удары, информируя людей и перекрывая улицы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мы видим, когда беспилотник с вражеской стороны поднимается, летит в нашу сторону, определяем угол атаки, проводим работы по ликвидации БПЛА, параллельно доводим информацию о рисках через Telegram-каналы. Мы перекрываем полностью или частично сектора, улицы, тем самым спасаем людей», — рассказал Вячеслав Гладков в интервью ТАСС. Он отметил, что работа ведется в тесном взаимодействии с Министерством обороны и включает не только перехват и уничтожение дронов, но и подготовку жителей к действиям в случае угрозы. Гладков подчеркнул, что предугадать все атаки невозможно, однако принимаемые меры существенно снижают риски для граждан.
Также губернатор Белгородской области выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и правительству РФ за поддержку пострадавших территорий. В 2024 году регион получил более 20 млрд рублей из федерального бюджета на оказание помощи жителям и бизнесу. Кроме того, в Белгородской области действует особый режим в соответствии с указом президента: он предусматривает отселение людей из опасных зон, усиление охраны общественного порядка и специальные меры контроля на въездах в отдельные районы.
Ранее Гладков рассказал, что с февраля 2022 года, с начала террористических атак со стороны ВСУ, в области была восстановлена примерно 41 тысяча квартир и частных домов. Об этом пишет MK.RU.