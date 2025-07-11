Гладков рассказал, как жителей Белгородской области спасают от БПЛА

«Мы видим, когда беспилотник с вражеской стороны поднимается, летит в нашу сторону, определяем угол атаки, проводим работы по ликвидации БПЛА, параллельно доводим информацию о рисках через Telegram-каналы. Мы перекрываем полностью или частично сектора, улицы, тем самым спасаем людей», — рассказал Вячеслав Гладков в интервью ТАСС. Он отметил, что работа ведется в тесном взаимодействии с Министерством обороны и включает не только перехват и уничтожение дронов, но и подготовку жителей к действиям в случае угрозы. Гладков подчеркнул, что предугадать все атаки невозможно, однако принимаемые меры существенно снижают риски для граждан.