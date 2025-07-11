Россиянина будут судить за избиение подруги и попытку убить пса в стиральной машине

Житель Камчатки предстанет перед судом по обвинению в нападении на свою сожительницу: он избил её, ранил ножом и поместил её собаку в стиральную машину, включив режим стирки, сообщает краевая прокуратура.
По версии следствия, 26 октября 2024 года обвиняемый, движимый ревностью, нанес 32-летней женщине не менее 20 ударов кулаками по лицу и телу, связал её скотчем, лишив возможности двигаться и передвигаться, а также нанес не менее шести ножевых ранений по лицу и телу, угрожая убийством. Кроме того, ему инкриминируются насильственные действия сексуального характера. Об этом пишет РИА Новости.
Пострадавшая смогла связаться с родственниками через мессенджер, которые прибыли на помощь и помогли ей выбраться из квартиры через окно.
Также обвиняемому предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным: незадолго до нападения он поместил собаку своей сожительницы по кличке Эш в стиральную машину и запустил стирку. Женщина выломала дверцу и освободила питомца, который был спасён ветеринарами.
Мужчина обвиняется по статьям о незаконном лишении свободы с применением предметов, используемых как оружие, насильственных действиях сексуального характера, угрозе убийством и жестоком обращении с животными. Он находится под стражей и не признаёт вину.
После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу, уточняет прокуратура.
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