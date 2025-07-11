Россиянина будут судить за избиение подруги и попытку убить пса в стиральной машине

По версии следствия, 26 октября 2024 года обвиняемый, движимый ревностью, нанес 32-летней женщине не менее 20 ударов кулаками по лицу и телу, связал её скотчем, лишив возможности двигаться и передвигаться, а также нанес не менее шести ножевых ранений по лицу и телу, угрожая убийством. Кроме того, ему инкриминируются насильственные действия сексуального характера. Об этом пишет РИА Новости.