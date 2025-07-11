Грядка с сюрпризом: то, что нашли на участке дачника, удивило даже опытных полицейских

Видимо, мужчина решил, что это лучший способ «законсервировать» чужое имущество до лучших времен. В разговоре с полицией он признался, что заранее приметил транспорт, прикинул, влезет ли в багажник (видимо, решил, что раз без колеса — то влезет), а потом вернулся за «добычей». Только вот плану не суждено было сбыться — мотоцикл изъят, а на воришку завели уголовное дело.