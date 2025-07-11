Грядка с сюрпризом: то, что нашли на участке дачника, удивило даже опытных полицейских

Когда в Забайкалье пропал мотоцикл, полицейские ожидали стандартных версий — может, угнали, может, разобрали на запчасти. Но реальность превзошла все ожидания!
Все началось с того, что ночью к хозяевам дома заявился их знакомый — якобы за бензином, чтобы добраться до соседнего села. Добродушные хозяева поделились топливом, даже не заметив, что их мотоцикл (кстати, стоявший без переднего колеса) уже стал объектом пристального внимания гостя. Утром байк, стоимостью 180 тысяч рублей, таинственным образом исчез, тогда сибиряки обратились за помощью в полицию.
На воришку завели уголовное дело. Фото: МВД Забайкалья.
— Настоящий сюрприз ждал оперативников, когда они вышли на след 46-летнего местного жителя. В багажнике его машины нашли обломки рычага сцепления, а сам мотоцикл… был аккуратно закопан на огороде подозреваемого, — рассказывают в МВД Забайкалья.
Видимо, мужчина решил, что это лучший способ «законсервировать» чужое имущество до лучших времен. В разговоре с полицией он признался, что заранее приметил транспорт, прикинул, влезет ли в багажник (видимо, решил, что раз без колеса — то влезет), а потом вернулся за «добычей». Только вот плану не суждено было сбыться — мотоцикл изъят, а на воришку завели уголовное дело.
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