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Губернатор Тульской области сообщил об опасности БПЛА

В Тульской области сохраняется опасность атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В Тульской области работают ПВО из-за опасности украинских дронов.

В Тульской области сохраняется опасность атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Уважаемые жители! В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА», — написал Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. По его словам, средства ПВО полностью контролируют небо над Тульской областью. Он призвал всех быть внимательными и соблюдать меры предосторожности и безопасности.

Ранее местные жители сообщили об атаке украинских БПЛА: с глубокой ночи в небе раздалось больше пяти взрывов и виднелись следы, похожие на беспилотники. О взрывах рассказали в поселках Барсуки, Брусянский, Алексина и Пролетарском районе в Туле, пишет «Национальная служба новостей».

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