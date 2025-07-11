В Красноярском крае после аварии с теплоходом на Енисее заведено уголовное дело. Напомним, что более месяца назад, 8 июня 2025 года, около 18 часов теплоход шел вниз по течению с двумя порожними баржами по Казачинским порогам. Сел на мель, получил повреждение корпуса. В результате в акваторию Енисея попало дизельное топливо в большом количестве.