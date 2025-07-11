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В Красноярском крае после аварии с теплоходом на Енисее заведено уголовное дело

Ущерб собственнику севшего на мель на Енисею судна составил миллион рублей.

Источник: СК

В Красноярском крае после аварии с теплоходом на Енисее заведено уголовное дело. Напомним, что более месяца назад, 8 июня 2025 года, около 18 часов теплоход шел вниз по течению с двумя порожними баржами по Казачинским порогам. Сел на мель, получил повреждение корпуса. В результате в акваторию Енисея попало дизельное топливо в большом количестве.

Уголовное дело ведут следователи Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Установлено, что ущерб собственнику судна — а это Обь-Иртышское речное пароходство — составил более 1 миллиона рублей. Ущерб, нанесенный окружающей среде от разлива нефтепродуктов еще устанавливается Росприроднадзором..

Поврежденное судно уже подняли, отбуксировали к месту ремонта в село Галанино. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.