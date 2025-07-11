Из Индонезии экстрадирован разыскиваемый за торговлю персональными данными россиян

Индонезия экстрадировала в Россию гражданина РФ, обвиняемого в торговле персональными данными россиян, содержащимися в информационно-справочных массивах и базах данных государственных органов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет ТАСС.
По словам Волк, в 2019 году подозреваемый присоединился к преступной группе, которая занималась, в том числе, незаконной торговлей персональной информацией граждан, содержащейся в базах данных российских государственных структур.
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