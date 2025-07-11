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Из Индонезии экстрадирован разыскиваемый за торговлю персональными данными россиян

Индонезия экстрадировала в Россию гражданина РФ, обвиняемого в торговле персональными данными россиян, содержащимися в информационно-справочных массивах и базах данных государственных органов.

Индонезия экстрадировала в Россию гражданина РФ, обвиняемого в торговле персональными данными россиян, содержащимися в информационно-справочных массивах и базах данных государственных органов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет ТАСС.

«Совместно с сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН из Индонезии был возвращён обвиняемый в получении взятки и нарушении неприкосновенности частной жизни, действовавший в составе организованного преступного сообщества», — отметила она.

По словам Волк, в 2019 году подозреваемый присоединился к преступной группе, которая занималась, в том числе, незаконной торговлей персональной информацией граждан, содержащейся в базах данных российских государственных структур.

Ранее наркокартель взломал камеры видеонаблюдения для выслеживания и убийства информаторов ФБР.

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