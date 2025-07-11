Индонезия отправила в Россию организатора преступного сообщества. Видео

Индонезия экстрадирует автора telegram-канала, в котором за деньги предоставлялась закрытая информация о россиянах, Александра Зверева, в Россию по запросу Генпрокуратуры.
«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Индонезии экстрадируют Александра Зверева для привлечения к уголовной ответственности», — говорится на официальном сайте Генпрокуратуры РФ. Зверев обвиняется в организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий, получении взяток и нарушении неприкосновенности частной жизни.
По версии следствия, с 2018 по 2021 годы Зверев создал telegram-канал, в котором за деньги можно было получить закрытую информацию из справочных баз МВД, ФСБ и мобильных операторов. К этой деятельности также были привлечены еще несколько лиц, в частности оперуполномоченный отделения КПП «Краснодар-аэропорт» ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю, отмечает Генпрокуратура.
Зверева заочно заключили под стражу после того, как он скрылся. В 2022 году он был объявлен в международный розыск. В июне того же года его задержали в Индонезии. В настоящее время сопровождаемый сотрудниками Интерпола и ФСИН Зверев доставлен в Москву.