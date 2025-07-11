Индонезия отправила в Россию организатора преступного сообщества. Видео

Зверева заочно заключили под стражу после того, как он скрылся. В 2022 году он был объявлен в международный розыск. В июне того же года его задержали в Индонезии. В настоящее время сопровождаемый сотрудниками Интерпола и ФСИН Зверев доставлен в Москву.