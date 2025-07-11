В Амурской области из-за взрыва бойлера погиб пенсионер

По предварительным данным, взрыв произошел в квартире, где проживал пострадавший. В результате инцидента помещение практически полностью разрушено, имущество уничтожено. В момент происшествия в квартире находились четверо человек. По данным МЧС, взрыв повлек за собой ущерб и для соседних квартир: еще два жилых помещения по стояку также оказались повреждены.