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В Амурской области из-за взрыва бойлера погиб пенсионер

В Амурской области скончался пенсионер, получивший тяжелые травмы в результате взрыва бойлера в поселке Пригородный. Об этом сообщают telegram-каналы.

Пенсионер скончался из-за взрыва водонагревателя.

В Амурской области скончался пенсионер, получивший тяжелые травмы в результате взрыва бойлера в поселке Пригородный. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Умер дедушка, пострадавший при взрыве бойлера в Амурской области», — пишет telegram-канал Amur Mash. По данным источника, после случившегося мужчину экстренно госпитализировали в больницу. Врачи предприняли все возможные меры, однако его жизнь спасти не удалось.

По предварительным данным, взрыв произошел в квартире, где проживал пострадавший. В результате инцидента помещение практически полностью разрушено, имущество уничтожено. В момент происшествия в квартире находились четверо человек. По данным МЧС, взрыв повлек за собой ущерб и для соседних квартир: еще два жилых помещения по стояку также оказались повреждены.