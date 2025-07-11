В Хабаровском крае вынесли приговор напавшему на руководителя приюта для собак

Как сообщили в следкоме региона, 45-летний мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Установлено, что он ударил женщину металлическим гвоздодером по рукам, ногам, голове и нанес удары по телу. Спасло потерпевшую вмешательство волонтера, который находится неподалеку в приюте. Благодаря медицинской помощи женщина осталась жива.
Нападавшему предъявили обвинение и заключили под стражу. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Суд вынес приговор — 7 лет и 4 месяца лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.