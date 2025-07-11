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В Хабаровском крае вынесли приговор напавшему на руководителя приюта для собак

В Хабаровском крае мужчина, напавший с гвоздодером на руководителя приюта для животных, отправится в колонию строгого режима.

Как сообщили в следкоме региона, 45-летний мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что он ударил женщину металлическим гвоздодером по рукам, ногам, голове и нанес удары по телу. Спасло потерпевшую вмешательство волонтера, который находится неподалеку в приюте. Благодаря медицинской помощи женщина осталась жива.

Нападавшему предъявили обвинение и заключили под стражу. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Суд вынес приговор — 7 лет и 4 месяца лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.