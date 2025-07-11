Глава СК потребовал доклад о ДТП с пятью погибшими в Севастополе

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе, сообщает Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации.
«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в публикации.
Следственные органы СК по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
ДТП произошло в четверг днем на автодороге Бахчисарай-Севастополь в районе села Верхнесадового. По предварительным данным, в результате столкновения ВАЗ и микроавтобуса Mercedes Sprinter погибли четыре человека, еще двое ранены. Позднее в полиции уточнили, что погибли четыре девушки — пассажирки машины ВАЗ, водитель легкового автомобиля, 18-летняя девушка, была госпитализирована с травмами.