Глава СК потребовал доклад о ДТП с пятью погибшими в Севастополе

ДТП произошло в четверг днем на автодороге Бахчисарай-Севастополь в районе села Верхнесадового. По предварительным данным, в результате столкновения ВАЗ и микроавтобуса Mercedes Sprinter погибли четыре человека, еще двое ранены. Позднее в полиции уточнили, что погибли четыре девушки — пассажирки машины ВАЗ, водитель легкового автомобиля, 18-летняя девушка, была госпитализирована с травмами.