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Глава СК потребовал доклад о ДТП с пятью погибшими в Севастополе

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу о ДТП в Севастополе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе, сообщает Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в публикации.

Следственные органы СК по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

ДТП произошло в четверг днем на автодороге Бахчисарай-Севастополь в районе села Верхнесадового. По предварительным данным, в результате столкновения ВАЗ и микроавтобуса Mercedes Sprinter погибли четыре человека, еще двое ранены. Позднее в полиции уточнили, что погибли четыре девушки — пассажирки машины ВАЗ, водитель легкового автомобиля, 18-летняя девушка, была госпитализирована с травмами.