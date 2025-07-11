Осуждённый за оправдание терроризма публично раскаялся в хабаровской колонии

Жителя Владивостока осудили за публичное оправдание терроризма и призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. О том, что толкнуло его на преступление, Игорь Ш., отбывающий наказание в исправительном учреждении в Хабаровском крае, рассказал публично, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По его словам, в период с 2016 по 2017 год, когда он работал электриком в колледже Владивостока, на одном из зарубежных видеохостингов ему попался видеоролик от оппозиционно настроенных блогеров. Алгоритмы платформы в рекомендациях предлагали всё больше и больше видео на эту тему.
— Все эти ресурсы, все эти видео — это не что иное, как пропаганда, направленная на то, чтобы посеять ненависть к действующей власти, к администрации, к президенту. Всё в этих видео направлено на то, чтобы разжечь ненависть к государству, — отмечает Игорь Ш.
Ежедневный просмотр такого контента привёл к тому, что в 2018—2020 годах осуждённый начал публиковать его на своей странице в социальной сети «Одноклассники» и оставлять комментарии, оправдывающие террористическую деятельность против российской власти.
— Я верил в то, что говорилось в этих видео, не проверял, думал, что это правда. Как оказалось, нет. И первые сомнения появились, когда от меня начали отписываться друзья, которых я знал больше 20 лет, — сказал Игорь Ш.
Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, публичные призывы к оправданию терроризма, совершенные с использованием СМИ либо социальных сетей, могут наказываться лишением свободы сроком до пяти лет.
В результате 1-й Восточный окружной военный суд приговорил Игоря Ш. к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и других материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет, в течение двух лет.
— Я сожалею о том, что сделал. Я понял, что стал жертвой пропаганды, направленной на создание беспорядков, на разрушение конституционного строя, на подрыв государственной власти в России, — уточнил Игорь Ш.
Также он посоветовал проверять информацию в интернете, иначе, как и он, можно стать жертвой обмана. Цена высока — это ваша жизнь, которую можно так легко испортить.