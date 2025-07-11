Осуждённый за оправдание терроризма публично раскаялся в хабаровской колонии

— Все эти ресурсы, все эти видео — это не что иное, как пропаганда, направленная на то, чтобы посеять ненависть к действующей власти, к администрации, к президенту. Всё в этих видео направлено на то, чтобы разжечь ненависть к государству, — отмечает Игорь Ш.