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В Амурской области задержали иностранца с 10-ю слитками золота

В Амурской области сотрудники транспортной полиции задержали иностранного гражданина, который перевозил в поезде «Москва — Владивосток» десять слитков золота общей стоимостью более 89 миллионов рублей. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Иностранец, ехавший поездом «Москва-Владивосток», вез с собой 10 слитков золота.

В Амурской области сотрудники транспортной полиции задержали иностранного гражданина, который перевозил в поезде «Москва — Владивосток» десять слитков золота общей стоимостью более 89 миллионов рублей. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«В Амурской области задержали иностранца со слитками золота на 89 миллионов рублей», — уточнили в telegram-канале прокуратуры. По данным следствия, в июле 2025 года мужчина следовал в пассажирском поезде и незаконно перевозил в своем рюкзаке 10 слитков золота общим весом более 10 килограммов. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли золото при проведении досмотра.

Белогорский линейный отдел МВД России на транспорте возбудил в отношении задержанного уголовное дело по незаконному хранению и перевозке драгоценных металлов в крупном размере. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 сентября 2025 года.