Все подтопленные участки освободились от воды в Хабаровском крае

Паводки фиксируются на реках Кур, Амгунь, Нимелен, Уда — уровень воды там за сутки поднялся на 20−66 сантиметров. Подтоплены поймы рек Бурея, Манома, Сукпай, Гур и других на глубину от 10 сантиметров до 1,4 метра.