Все подтопленные участки освободились от воды в Хабаровском крае

Паводковая ситуация в Хабаровском крае остается под контролем. Утром 11 июля подтопленных территорий в регионе не зафиксировано, дороги открыты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным единых диспетчерских служб, все участки дорог, ранее затопленные, освободились от воды. Сейчас на них работают дорожные службы — ведутся восстановительные работы, чтобы обеспечить безопасный проезд.
Паводки фиксируются на реках Кур, Амгунь, Нимелен, Уда — уровень воды там за сутки поднялся на 20−66 сантиметров. Подтоплены поймы рек Бурея, Манома, Сукпай, Гур и других на глубину от 10 сантиметров до 1,4 метра.
Уровень Амура в районе Хабаровска — 164 сантиметра. Существенных изменений в ближайшие два дня не ожидается.
«Ситуация находится на постоянном контроле. Оперативная информация обновляется круглосуточно, организовано взаимодействие с другими службами», — рассказали в МЧС края.
Специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности и не приближаться к поймам рек во время паводков.