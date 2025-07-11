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Все подтопленные участки освободились от воды в Хабаровском крае

Паводковая обстановка находится на контроле специалистов МЧС России.

Источник: Комсомольская правда

Паводковая ситуация в Хабаровском крае остается под контролем. Утром 11 июля подтопленных территорий в регионе не зафиксировано, дороги открыты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По данным единых диспетчерских служб, все участки дорог, ранее затопленные, освободились от воды. Сейчас на них работают дорожные службы — ведутся восстановительные работы, чтобы обеспечить безопасный проезд.

Паводки фиксируются на реках Кур, Амгунь, Нимелен, Уда — уровень воды там за сутки поднялся на 20−66 сантиметров. Подтоплены поймы рек Бурея, Манома, Сукпай, Гур и других на глубину от 10 сантиметров до 1,4 метра.

Уровень Амура в районе Хабаровска — 164 сантиметра. Существенных изменений в ближайшие два дня не ожидается.

«Ситуация находится на постоянном контроле. Оперативная информация обновляется круглосуточно, организовано взаимодействие с другими службами», — рассказали в МЧС края.

Специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности и не приближаться к поймам рек во время паводков.