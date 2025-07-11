Бывшего директора РАЭК Гребенникова арестовали по делу о госизмене

31 января 2025 года в Москве арестовали Сергея Гребенникова за производство, сбыт или пересылку наркотиков. У него могли найти два грамма мефедрона. Подробности — в материале «Вечерней Москвы». Уголовное дело якобы возбудили еще 16 января, а Гребенникова задержали 24 января.