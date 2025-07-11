Бывшего директора РАЭК Гребенникова арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд в столице арестовал бывшего директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по обвинению в госизмене. Об этом в четверг, 10 июля, сообщается на сайте суда.
— Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу, — сказано в официальном заявлении.
Заседание проходило в закрытом режиме, детали дела не раскрываются.
Гребенникова обвиняют в передаче иностранным структурам сведений, которые составляют государственную тайну (статья 275 УК России).
Гребенников является организатором «Премии Рунета», его ассоциация объединяет около 150 компаний рынка электронных коммуникаций.
31 января 2025 года в Москве арестовали Сергея Гребенникова за производство, сбыт или пересылку наркотиков. У него могли найти два грамма мефедрона. Подробности — в материале «Вечерней Москвы». Уголовное дело якобы возбудили еще 16 января, а Гребенникова задержали 24 января.