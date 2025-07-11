На Русском острове во Владивостоке пропал дайвер — его ищут второй день

«Подводная охота и дайвинг становятся все более популярными в Приморье, однако эти виды спорта несут в себе определенные риски. МЧС России напоминает: при любом погружении обязательно наличие сигнального буя для предупреждения проходящих судов; периодически осматривайся, чтобы избежать наплыва других плавсредств; всплывая, всегда проверяй, что происходит над тобой; при погружении под воду обязательно обеспечь наличие страхующего на поверхности», — отметили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.