На Русском острове во Владивостоке пропал дайвер — его ищут второй день

Во Владивостоке ведутся поиски 45-летнего мужчины, пропавшего в районе бухты Аякс на острове Русский во время подводной охоты. К поискам просят подключиться всех, кто находится поблизости, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «ПримПоиск».
Известно, что дайвер зашёл в воду около 17.00 9 июля, после чего связь с ним прервалась.
На момент исчезновения он был одет в шорты, при себе имел маску, трубку и ласты. Мужчина высокого роста — около 198 сантиметров, среднего телосложения, с короткой стрижкой и тёмными волосами.
Поиски ведут спасатели МЧС России, сотрудники полиции и волонтёры.
Отдыхающих в районах бухт Аякс, Улисс, Поспелово, Патрокл, Парис, Ахлёстышева, набережных ДВФУ и океанариума, а также в районе мыса Новосильцевского, Житкова и полуострова Назимова просят внимательно следить за акваторией и береговой линией. При появлении какой-либо информации необходимо незамедлительно сообщить спасателям.
«Подводная охота и дайвинг становятся все более популярными в Приморье, однако эти виды спорта несут в себе определенные риски. МЧС России напоминает: при любом погружении обязательно наличие сигнального буя для предупреждения проходящих судов; периодически осматривайся, чтобы избежать наплыва других плавсредств; всплывая, всегда проверяй, что происходит над тобой; при погружении под воду обязательно обеспечь наличие страхующего на поверхности», — отметили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.