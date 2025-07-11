Тысячи кур заполонили улицы российского села

Местные жители выражают недовольство из-за сильной вони: птичьи останки обнаруживаются на полях и в пределах фермерской территории. В районной администрации пояснили, что временное помещение для содержания птиц не соответствовало установленным требованиям. Для устранения проблемы в скором времени планируется переместить оставшихся кур в другое место.