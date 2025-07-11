Тысячи кур заполонили улицы российского села

Жители деревни Якшур в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии столкнулись с проблемой безнадзорных домашних птиц. Соответствующая информация была обнародована в группе регионального Альянса защитников животных в социальной сети «ВКонтакте».
Партию кур доставил местный предприниматель, планировавший их реализацию после вывоза с ближайшей птицефабрики. Однако значительная часть пернатых разбрелась по округе, и не всем удалось выжить.
Местные жители выражают недовольство из-за сильной вони: птичьи останки обнаруживаются на полях и в пределах фермерской территории. В районной администрации пояснили, что временное помещение для содержания птиц не соответствовало установленным требованиям. Для устранения проблемы в скором времени планируется переместить оставшихся кур в другое место.
Специалисты Государственной ветеринарной службы Удмуртии провели обследование поголовья на предмет выявления птичьего гриппа и иных инфекций. Были осуществлены прививочные мероприятия и обработка территории дезинфицирующими средствами.
Как заверили в ведомстве, документация по факту несанкционированного выхода птиц за границы отведенной территории была передана в компетентные органы Россельхознадзора для дальнейшего рассмотрения.
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