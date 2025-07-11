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Один человек погиб при падении беспилотника на предприятие в Липецкой области

При падении беспилотника ВСУ на предприятие погиб один человек. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

При падении беспилотника ВСУ на предприятие погиб один человек. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

— Ночью на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал БПЛА. В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медпомощь. На месте происшествия находится глава района, задействованы все оперативные службы, добавил глава области.

Украинская армия атакует БПЛА Тульскую область, сообщил в эту же ночь Telegram-канал Mash. О взрывах в небе и следах, похожих на дроны, рассказали местные жители. Они говорят, что первые звуки услышали приблизительно в 2:40 в поселках Барсуки, Брусянский, Алексине и в Пролетарском районе Тулы.

Также ВСУ пытаются массированно атаковать дронами Курскую область. Сбито уже около 10 беспилотников в разных районах региона, сообщил Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что звуки пролета дронов и взрывы были слышны в районе Рыльска, Обояни, Льгова, Железногорска, Зорино и Беловском районе.

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