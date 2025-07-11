Беспилотник упал на сельхозпредприятие в Липецкой области

В результате инцидента погиб один человек, еще один — ранен. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего, он также заверил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы, ситуацию контролирует глава района.