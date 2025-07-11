Политолог Скачко: в СБУ началась паника после убийства полковника Воронича

На Украине начали происходить события, которые угрожают стабильности киевского режима. Так политолог Владимир Скачко в беседе с aif.ru оценил убийство полковника СБУ Ивана Воронича.
Воронич был застрелен в Киеве средь бела дня. Киллер практически в упор произвел в жертву несколько выстрелов и, не бросая пистолет, скрылся с места происшествия. Известно, что убитый являлся старшим офицером управления Центра специальных операций СБУ, занимающегося, в том числе, организацией терактов на территории РФ.
«Полковника могли убить по разным причинам. Версий может быть много, начиная от бытовой до разборок на фоне творимого на Украине беспредела СБУ и мести за теракты в России. Но произошедшее говорит о том, что, в общем-то, “гадюшник зашевелился”, происходят телодвижения, угрожающие стабильности киевского режима», — сказал Скачко.
Политолог также констатировал, что Воронич имел все данные — от должности до рода занятий, — чтобы быть уничтоженным.
«Все подобные Вороничу сегодня, конечно же, опасаются за свою жизнь. И ради того, чтобы спасти себя, они готовы будут предать, сбежать из Украины. У особо важных из них, которые “сидели у корыта”, денег хватит и им, и их детям. Главное — выбраться из страны и как-то легализоваться возле нового “краника”», — подытожил Скачко.
Как сообщалось, актриса Яна Поплавская выразила благодарность «неизвестному герою», застрелившему причастного к организации терактов на территории России Воронича.