Человек погиб в результате атаки БПЛА на предприятие в Липецкой области

По словам главы региона, возгорание оперативно устранили. Выжившему пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, добавил господин Артамонов.
В ночь на 11 июля на территории Ельца и Елецкого района области дважды был введен «красный» уровень угрозы атаки БПЛА. На территории всего региона до сих пор действует «желтый» уровень — «Воздушная опасность».
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше