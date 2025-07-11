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Человек погиб в результате атаки БПЛА на предприятие в Липецкой области

Пожар начался на сельхозпредприятии Хлевенского района Липецкой области в результате падения беспилотника. Один человек погиб, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

По словам главы региона, возгорание оперативно устранили. Выжившему пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, добавил господин Артамонов.

В ночь на 11 июля на территории Ельца и Елецкого района области дважды был введен «красный» уровень угрозы атаки БПЛА. На территории всего региона до сих пор действует «желтый» уровень — «Воздушная опасность».

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