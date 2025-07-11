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БПЛА упал на сельхозпредприятие в Липецкой области, один человек погиб

В Липецкой области один погибший и один раненый после атаки дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб после атаки дронов ВСУ на объекты на территории Липецкой области в ночь на пятницу 11 июля. Об этом информировал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Сегодня ночью на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал беспилотник. В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано», — написал чиновник в Telegram-канале.

По словам Артамонова, из-за падения БПЛА один человек погиб и еще один госпитализирован с ранениями.

Также сообщалось, что пожар начался после атаки БПЛА на предприятии в Курской области. Возгорание было оперативно потушено, рассказал губернатор.

Накануне губернатор Мельниченко сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ в Пензенской области.

Тем временем средства ПВО уничтожили 10 беспилотников над Крымом и Черным морем.

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