БПЛА упал на сельхозпредприятие в Липецкой области, один человек погиб

Один человек погиб после атаки дронов ВСУ на объекты на территории Липецкой области в ночь на пятницу 11 июля. Об этом информировал губернатор региона Игорь Артамонов.
«Сегодня ночью на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал беспилотник. В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано», — написал чиновник в Telegram-канале.
По словам Артамонова, из-за падения БПЛА один человек погиб и еще один госпитализирован с ранениями.
Также сообщалось, что пожар начался после атаки БПЛА на предприятии в Курской области. Возгорание было оперативно потушено, рассказал губернатор.
Накануне губернатор Мельниченко сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ в Пензенской области.
Тем временем средства ПВО уничтожили 10 беспилотников над Крымом и Черным морем.