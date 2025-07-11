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Артамонов: под Липецком при падении БПЛА на предприятие погиб человек

В результате падения беспилотника началось возгорание.

Источник: АиФ

Один человек погиб в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в Липецкой области, проинформировал Игорь Артамонов.

Губернатор уточнил, что ВСУ атаковали территорию сельхохоязйственного предприятия в Хлевенском районе. В результате падения беспилотника началось возгорание, в настоящее время оно ликвидировано.

Артамонов уточнил, что ещё один человек получил травмы.

«К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, ещё один получил ранения. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия находится глава района, задействованы все оперативные службы. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области средствами противовоздушной обороны и истребительной авиацией был нейтрализован беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины.

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