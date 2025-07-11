Учительница дважды совратила 15-летнего школьника и получила 4 года тюрьмы

Помимо четырехлетнего тюремного срока, судья также вынес ряд ограничений. Они включают 10-летний запрет на приближение к дому жертвы. Также Маклеод на 10 лет запрещено работать или заниматься волонтерством, и пользоваться соцсетями и мессенджерами. Кроме того, ей запрещено контактировать с любыми лицами младше 16 лет, за исключением ее собственных детей или других несовершеннолетних, чьи родители осведомлены об этом и знают о ее судимости.