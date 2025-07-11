Учительница дважды совратила 15-летнего школьника и получила 4 года тюрьмы

В Канаде вынесен приговор школьной учительнице Николь Маклеод, которую обвинили в совращении несовершеннолетнего школьника. Об этом сообщает CBC News.
37-летнюю бывшую учительницу музыки под конвоем вывели из зала суда в Труро (провинция Новая Шотландия), приговорив к четырем годам тюремного заключения за сексуальные преступления в отношении ученика школы, где она преподавала. Она признала себя виновной по четырем обвинениям сексуального характера, а также в нарушении условий, подтвердив, что в прошлом году вступила в половую связь с 15-летним мальчиком, когда работала учителем в Региональной академии Татамагуша (Татамагуш, Новая Шотландия).
«Эти действия представляли собой нарушения физической неприкосновенности жертвы, которая имела право не подвергаться эксплуатации со стороны лица, занимающего положение доверия, и взрослого человека примерно на 20 лет ее старше», — заявил судья Джеффри Хант в Верховном суде Новой Шотландии.
Согласно информации, оглашенной в суде прокурором Мишель Джессом, жертва не была учеником Маклеод, однако они начали общаться на Facebook по вопросам, связанным со школой, например, по поводу фотографий для ежегодника. Позже эти беседы продолжились в мессенджере, приобретая более личный, а затем романтический и сексуальный характер.
Весной 2024 года Маклеод вступила в сексуальный контакт с подростком, а затем в июне того же года сняла жилье, где они вновь вступили в половую связь. Женщина была арестована позже в том же месяце и ей предъявили обвинения.
Позднее ее освободили с условием, включающим запрет на контакты с учеником. Однако в конце августа прошлого года они встретились в ее машине возле его дома, что стало нарушением постановления об освобождении.
Подвергнувшийся сексуальному насилию школьник сейчас проходит терапию. Его отец сообщает, что успеваемость сына снизилась, он потерял интерес к учебе и испытывает чувства депрессии и гнева.
Что же касается Маклеод, то она лишилась работы преподавателя, ее брак распался, а доступ к двум ее детям ограничен. Кроме того, женщине диагностировали биполярное расстройство и элементы пограничного расстройства личности.
Помимо четырехлетнего тюремного срока, судья также вынес ряд ограничений. Они включают 10-летний запрет на приближение к дому жертвы. Также Маклеод на 10 лет запрещено работать или заниматься волонтерством, и пользоваться соцсетями и мессенджерами. Кроме того, ей запрещено контактировать с любыми лицами младше 16 лет, за исключением ее собственных детей или других несовершеннолетних, чьи родители осведомлены об этом и знают о ее судимости.
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