Экс-директора РАЭК Сергея Гребенникова арестовали за госизмену

Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Подробности дела, ставшие основанием для обвинения в госизмене, неизвестны. Стоит отметить, что летом 2025 года Сергей Гребенников уже был осужден на 7 лет колонии по обвинению в незаконном обороте наркотиков.