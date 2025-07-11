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Продавца персональных данных экстрадируют из Индонезии

Индонезия экстрадирует в Россию автора канала о продаже персональных данных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Индонезия экстрадирует в Россию создателя Telegram-канала, продававшего информацию из силовых ведомств о персональных данных, сообщает Генпрокуратура РФ.

Как уточнило надзорное ведомство, Джакарта выдала Александра Зверева по запросу России. Ему вменяют организацию преступного сообщества, превышение должностных полномочий, взяточничество и нарушение неприкосновенности частной жизни.

По версии следствия, в период с января 2018 года по апрель 2021 года Зверев создал преступное сообщество с целью заработка на предоставлении сведений о гражданах, содержащихся в информационно-справочных базах МВД России, ФСБ России и операторов мобильной связи. Для этого он создал Telegram-канал, привлек сообщников, в том числе оперуполномоченного отделения КПП «Краснодар-аэропорт», после чего стал продавать подписчикам канала персональные данные граждан и сведения об их частной жизни.

Зверева заочно отправили под арест. По поручению Генпрокуратуры России в марте 2022 года его объявили в международный розыск. В июне того же года россиянина задержали в Индонезии. Теперь под конвоем сотрудников ФСИН и НЦБ Интерпола его доставят в Москву.