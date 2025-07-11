Продавца персональных данных экстрадируют из Индонезии

По версии следствия, в период с января 2018 года по апрель 2021 года Зверев создал преступное сообщество с целью заработка на предоставлении сведений о гражданах, содержащихся в информационно-справочных базах МВД России, ФСБ России и операторов мобильной связи. Для этого он создал Telegram-канал, привлек сообщников, в том числе оперуполномоченного отделения КПП «Краснодар-аэропорт», после чего стал продавать подписчикам канала персональные данные граждан и сведения об их частной жизни.