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Схватила за руку и с силой толкнула. Воспитатель жестоко наказала 7-летнего ребенка — что решил суд

В Забайкалье воспитатель ответила в суде за жестокое обращение с ребенком.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В социальных сетях появилось жуткое видео — воспитательница грубо хватает за руку 7-летнего ребенка, толкает его, и мальчик падает, ударяясь об пол. После публикации полиция начала проверку и разобралась в обстоятельствах произошедшего, женщина ответит за жестокое обращение.

— Как выяснилось, инцидент произошел 19 июня 2025 года в реабилитационном центре для несовершеннолетних в селе Акша Забайкалья. Мировой суд признал действия женщины административным правонарушением по статье 6.1.1 КоАП РФ («Нанесение иных насильственных действий, причинивших физическую боль») и оштрафовал ее на семь тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе Акшинского районного суда.

Сама виновная пояснила, что уже уволена из центра. Решение суда уже вступило в силу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 12-летний мальчик умирал в своей комнате на глазах у младших сестер.