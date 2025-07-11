Схватила за руку и с силой толкнула. Воспитатель жестоко наказала 7-летнего ребенка — что решил суд

В социальных сетях появилось жуткое видео — воспитательница грубо хватает за руку 7-летнего ребенка, толкает его, и мальчик падает, ударяясь об пол. После публикации полиция начала проверку и разобралась в обстоятельствах произошедшего, женщина ответит за жестокое обращение.
— Как выяснилось, инцидент произошел 19 июня 2025 года в реабилитационном центре для несовершеннолетних в селе Акша Забайкалья. Мировой суд признал действия женщины административным правонарушением по статье 6.1.1 КоАП РФ («Нанесение иных насильственных действий, причинивших физическую боль») и оштрафовал ее на семь тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе Акшинского районного суда.
Сама виновная пояснила, что уже уволена из центра. Решение суда уже вступило в силу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 12-летний мальчик умирал в своей комнате на глазах у младших сестер.