Суд вынес решение о бывшем директоре РАЭК Гребенникове: в чем обвиняют экс-главу ассоциации

В Москве по подозрению в государственной измене арестован бывший директор РАЭК Сергей Гребенников. Такое решение накануне принял Лефортовский суд столицы. Это следует из решения суда. Заседание прошло в закрытом режиме, подробности дела не разглашаются.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Гребенникова под стражу. Ему вменяют передачу иностранным структурам сведений, составляющих гостайну (статья 275 Уголовного Кодекса Российской Федерации).
Ранее сообщалось, что бывшего военнослужащего из Челябинска обвинили в передаче секретной информации Вооруженным силам Украины за 80 долларов. Следователи утверждают, он также пытался перейти на сторону противника, чтобы вступить в «Легион “Свобода России”»*. Однако сам арестованный вину отрицает.
Кроме того, в республике Коми дело о госизмене возбуждено против россиянина и одного из создателей «Револьт-центра» Павла Андреева**. Его подозревают в связях со спецслужбами НАТО, а также обвиняют в госизмене.
По версии следствия, Андреев за вознаграждение оказывал помощь представителям иностранных спецслужб. Его деятельность угрожала безопасности РФ. Более того, мужчина был замечен в связях и с представителями НАТО.
В Севастополе 37-летнего местного жителя Вадима Сороколетова признали виновным в государственной измене. В сентябре 2023 года севастополец сфотографировал объект Минобороны России. Снимки и информацию о дислокации он передал украинской разведке.
Также сотрудники ФСБ России задержали в Мелитополе двух жителей Запорожской области. Оба они являются гражданами Украины и подозреваются в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и вооруженными силами Украины. Они собирали разведывательную информацию о дислокации российских военных подразделений и техники. Полученные сведения предназначались для координации ракетно-бомбовых ударов и диверсионных акций против Вооруженных сил РФ.
*Запрещенная на территории России террористическая организация.
**Андреев Павел Владимирович признан иностранным агентом.