Суд вынес решение о бывшем директоре РАЭК Гребенникове: в чем обвиняют экс-главу ассоциации

Также сотрудники ФСБ России задержали в Мелитополе двух жителей Запорожской области. Оба они являются гражданами Украины и подозреваются в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и вооруженными силами Украины. Они собирали разведывательную информацию о дислокации российских военных подразделений и техники. Полученные сведения предназначались для координации ракетно-бомбовых ударов и диверсионных акций против Вооруженных сил РФ.