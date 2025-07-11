Подросток на питбайке тяжело травмировал 4-летнюю девочку в Челябинской области

Там напомнили, что кроссовый мотоцикл предназначен для передвижения по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. С управлением не всегда могут справиться даже взрослые, а для подростков такой транспорт часто становится смертельной «игрушкой».