Подросток на питбайке тяжело травмировал 4-летнюю девочку в Челябинской области

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 9 июля в селе Еманжелинка (Еткульский район).
Там возле дома 24 по улице Чекмарева неустановленный водитель питбайка совершил наезд на пешехода, девочку 2021 года рождения, после чего скрылся.
В результате ребенок получил серьезные травмы и был эвакуирован в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.
«Сотрудниками Госавтоинспекции водитель был найден. Им оказался юноша 2008 года рождения. В отношении несовершеннолетнего составлены материалы по части 2 статьи 12.27, части 1 статьи 12.7 КоАП РФ и по статье 12.24 КоАП РФ. Транспортное средство помещено на штрафстоянку», — прокомментировали в пресс-службе региональной ГАИ.
Там напомнили, что кроссовый мотоцикл предназначен для передвижения по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. С управлением не всегда могут справиться даже взрослые, а для подростков такой транспорт часто становится смертельной «игрушкой».