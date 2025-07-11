В Европе представили два шанса для Украины избежать разгрома на фронте

На Украине не исключен военный и политический коллапс. Так считает американский политолог Гилберт Доктороу. По его словам, это кризис может выражаться в объединении оппозиционно настроенного населения и соответствующих последствиях для правящих элит. При этом Зеленский дал понять, что переговоров с Москвой не будет до тех пор, пока не завершатся обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов в Стамбуле. Об этом пишет «Национальная Служба Новостей».