Индонезия экстрадирует в РФ создателя канала, торговавшего персональными данными

Обвиняемому удалось скрыться от правосудия, в связи с чем в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По поручению Генпрокуратуры России в марте 2022 года Зверев был объявлен в международный розыск. Запрос о его выдаче был направлен после задержания россиянина на территории Индонезии в июне 2022 года. В ближайшее время Зверева доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и Интерпола.