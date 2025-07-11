В Хабаровском крае изъяли оружие у браконьеров

«Проверено 23 человека и пять автомобилей. Нарушения выявлены в Ванинском и районе имени Лазо. Составлены три протокола об административных правонарушениях. У нарушителей изъяли три единицы огнестрельного охотничьего оружия», — рассказали в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.