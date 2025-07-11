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В Хабаровском крае изъяли оружие у браконьеров

Охотнадзор выявил три нарушения закона за неделю в лесах края.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники охотнадзора Хабаровского края провели плановые рейды по охотничьим угодьям. За неделю выявили несколько нарушений и изъяли оружие. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

С 4 по 10 июля в Хабаровском крае прошло пять рейдов охотнадзора в охотничьих угодьях и на особо охраняемых территориях краевого значения.

«Проверено 23 человека и пять автомобилей. Нарушения выявлены в Ванинском и районе имени Лазо. Составлены три протокола об административных правонарушениях. У нарушителей изъяли три единицы огнестрельного охотничьего оружия», — рассказали в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.