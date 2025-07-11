Бастрыкин потребовал доклад о ДТП в Севастополе, где погибли пять девушек

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах аварии с участием микроавтобуса в Севастополе, где погибли пять девушек. Об этом в четверг, 10 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сказано в Telegram-канале ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
В результате ДТП с участием микроавтобуса, которое произошло на 47-м километре дороги Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, погибла 18-летняя автомобилистка, а также четверо пассажиров-девушек в возрасте от 17 до 19 лет.
По данным правоохранителей, водитель ВАЗ не уступила дорогу Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 45-летний водитель.