Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб при падении дрона на предприятие в Липецкой области

В Хлевенском районе Липецкой области беспилотник упал на территорию сельскохозяйственного предприятия.

В Хлевенском районе Липецкой области беспилотник упал на территорию сельскохозяйственного предприятия. Происшествие произошло ночью, в результате возник пожар, который оперативно потушили.

По словам губернатора Игоря Артамонова, инцидент привел к человеческим жертвам. Один человек погиб, еще один получил травмы. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. На месте работают экстренные службы и глава района.

«Сегодня ночью на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал беспилотник. В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Артамонов выразил соболезнования родным погибшего.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за вечер уничтожили 26 украинских беспилотников.