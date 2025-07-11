Один человек погиб при падении дрона на предприятие в Липецкой области

В Хлевенском районе Липецкой области беспилотник упал на территорию сельскохозяйственного предприятия. Происшествие произошло ночью, в результате возник пожар, который оперативно потушили.
По словам губернатора Игоря Артамонова, инцидент привел к человеческим жертвам. Один человек погиб, еще один получил травмы. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. На месте работают экстренные службы и глава района.
«Сегодня ночью на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал беспилотник. В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.
Артамонов выразил соболезнования родным погибшего.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за вечер уничтожили 26 украинских беспилотников.