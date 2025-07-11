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В Хабаровском крае авария на добывающем предприятии привела к загрязнению реки

В Николаевском районе Хабаровского края произошло загрязнение воды в реке Ул после порыва трубопровода на предприятии «Многовершинное» накануне вечером. Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.

«10 июля, в результате отключения электричества, произошел сбой технологического процесса с порывом пульпопровода на территории АО “Многовершинное”, в результате чего цианосодержащая пульпа попала в реку Ул», — говорится в сообщении министра.

По его словам, сотрудники предприятия провели сбор пульпы и вернули ее в хвостохранилище. Утечка устранена, окружающей среде ничего не угрожает. Будет проведена детальная проверка по данному факту с привлечением контрольно-надзорных органов.

По информации главы района Анатолия Леонова, на место ЧП выехали представители природоохранной прокуратуры, отдела по охране окружающей среды районной администрации, рыбинспекции.

Анатолий Леонов привел комментарий гендиректора АО «Многовершинное» Артема Авраменко. Тот рассказал, что из-за разрыва сварочного шва на пульпопроводе произошел выброс продукта в объеме двух кубометров. Фабрику остановили, провели восстановительные работы, ликвидировали утечку. Продолжается уборка места пролива. Оборудование снова запущено в работу.