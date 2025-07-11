Единственный авианосец России собрались сдать на металлолом

По информации издания, эксперты считают, что морально и физически устаревший корабль не имеет смысла модернизировать — его эксплуатация слишком затратна, а техническое состояние вызывает обеспокоенность специалистов. Также сообщается, что в условиях ограниченного финансирования и новых приоритетов по развитию флота ресурсы могут быть перераспределены на более современные проекты, связанные с беспилотными технологиями и роботизированными системами.