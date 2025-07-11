Единственный авианосец России собрались сдать на металлолом

Минобороны рассматривает вопрос об отказе от реставрации единственного в РФ авианосца.
Минобороны РФ рассматривает возможность списания или сдачи на металлолом единственного российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» вместо его восстановления. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники и мнение военных экспертов.
Бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц заявил, что решение о прекращении ремонта будет оправданным, поскольку классические авианосцы больше не отвечают потребностям российского флота. «Авианосцы в классическом виде российскому флоту не нужны. Авианосец — это уходящая эпоха… А “Адмирал Кузнецов”, если будет принято решение не продолжать ремонт, остается только разрезать на металлолом и утилизировать», — отметил Авакянц в разговоре с «Известиями».
По информации издания, эксперты считают, что морально и физически устаревший корабль не имеет смысла модернизировать — его эксплуатация слишком затратна, а техническое состояние вызывает обеспокоенность специалистов. Также сообщается, что в условиях ограниченного финансирования и новых приоритетов по развитию флота ресурсы могут быть перераспределены на более современные проекты, связанные с беспилотными технологиями и роботизированными системами.
Ранее в Министерстве обороны неоднократно откладывали сроки завершения ремонта «Адмирала Кузнецова». Первый и единственный российский авианесущий крейсер был спущен на воду в 1985 году, а к настоящему времени требует серьезной модернизации для соответствия современным требованиям. Его ранее называли худшим авианосцем в истории.