Полицейские нашли питбайкера, сбившего четырёхлетнюю девочку в Еманжелинке

Сотрудники Госавтоинспекции нашли подростка, который за рулём питбайка сбил четырёхлетнюю девочку в Еткульском районе. Пострадавший в ДТП ребёнок находится в больнице.
По данным Госавтоинспекции Челябинской области, инцидент произошёл 9 июля около 17 часов в селе Еманжалинка. Возле дома № 24 по улице Чекмарева неизвестный питбайкер сбил ребёнка и скрылся с места ДТП. Девочка получила травмы, госпитализирована в областную больницу.
Питбайкера оперативно разыскали. Им оказался подросток-бесправник 2008 года рождения. В отношении него составили административные протоколы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ и по ст. 12.24 КоАП РФ. Байк отправили на штрафстоянку.