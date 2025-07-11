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Полицейские нашли питбайкера, сбившего четырёхлетнюю девочку в Еманжелинке

Пострадавший ребёнок находится в больнице.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

Сотрудники Госавтоинспекции нашли подростка, который за рулём питбайка сбил четырёхлетнюю девочку в Еткульском районе. Пострадавший в ДТП ребёнок находится в больнице.

По данным Госавтоинспекции Челябинской области, инцидент произошёл 9 июля около 17 часов в селе Еманжалинка. Возле дома № 24 по улице Чекмарева неизвестный питбайкер сбил ребёнка и скрылся с места ДТП. Девочка получила травмы, госпитализирована в областную больницу.

Питбайкера оперативно разыскали. Им оказался подросток-бесправник 2008 года рождения. В отношении него составили административные протоколы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ и по ст. 12.24 КоАП РФ. Байк отправили на штрафстоянку.