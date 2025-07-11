Полицейские нашли питбайкера, сбившего четырёхлетнюю девочку в Еманжелинке

Питбайкера оперативно разыскали. Им оказался подросток-бесправник 2008 года рождения. В отношении него составили административные протоколы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ и по ст. 12.24 КоАП РФ. Байк отправили на штрафстоянку.