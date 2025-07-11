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Над Ростовской областью уничтожен БПЛА

В ночь на 11 июля средствами противовоздушной обороны был уничтожен БПЛА в Тарасовском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В Ростовской области отражена атака дрона ВСУ.

В ночь на 11 июля средствами противовоздушной обороны был уничтожен БПЛА в Тарасовском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Тарасовском районе», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушения на земле отсутствуют.

Ранее Ростовская область уже подвергалась атакам украинских беспилотников. В начале июля в результате падения обломков дрона погибла местная жительница пенсионного возраста. Об этом пишет 360.ru.

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