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В Липецкой области при падении БПЛА на ферму погиб человек, ещё один ранен

Один человек погиб и ещё один получил ранения в результате падения украинского беспилотника на территорию сельскохозяйственного предприятия в Хлевенском районе Липецкой области ночью 11 июля. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Источник: Life.ru

По словам Артамонова, ЧП произошло на одном из сельхозпредприятий региона. В результате падения дрона ВСУ возникло возгорание, которое пожарным удалось оперативно ликвидировать.

«К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, ещё один получил ранения. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона в телеграм-канале.

На месте происшествия работают все оперативные службы и глава района. Игорь Артамонов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее Life.ru писал, что при атаке ВСУ на Курскую область погиб 73-летний местный житель. Украинский дрон врезался в частный дом пожилого мужчины.

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