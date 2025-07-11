В Липецкой области при падении БПЛА на ферму погиб человек, ещё один ранен

По словам Артамонова, ЧП произошло на одном из сельхозпредприятий региона. В результате падения дрона ВСУ возникло возгорание, которое пожарным удалось оперативно ликвидировать.
«К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, ещё один получил ранения. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона в телеграм-канале.
На месте происшествия работают все оперативные службы и глава района. Игорь Артамонов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее Life.ru писал, что при атаке ВСУ на Курскую область погиб 73-летний местный житель. Украинский дрон врезался в частный дом пожилого мужчины.