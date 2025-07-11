Полет на параплане закончился трагедией. Двое сибиряков рухнули в воду и погибли

В Иркутской области вечером 10 июля произошло страшное происшествие — два человека упали в воду с мотопараплана во время прогулочного полета на Братском водохранилище. Как сообщили КП-Иркутск в региональной пожарно-спасательной службе, экстренные службы сразу же отреагировали на вызов, но спасти сибиряков не удалось.
— Поисковые работы проводили совместно спасатели, пожарные и инспекторы по маломерным судам. Вскоре тела погибших были обнаружены, подняты из воды и переданы полицейским, — рассказывают в службе.
Восточное межрегиональное СУТ СК России завело уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Братская транспортная прокуратура поставила расследование на особый контроль.
Сейчас следствие выясняет причины трагедии. Предстоит установить, что привело к падению — техническая неисправность, ошибка пилотирования или другие факторы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что вечером 9 июля возле магазина на улице Лермонтова в Иркутске разгорелся конфликт, который перерос в стрельбу.