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Полет на параплане закончился трагедией. Двое сибиряков рухнули в воду и погибли

В Братске два человека упали в воду с мотопараплана и погибли.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области вечером 10 июля произошло страшное происшествие — два человека упали в воду с мотопараплана во время прогулочного полета на Братском водохранилище. Как сообщили КП-Иркутск в региональной пожарно-спасательной службе, экстренные службы сразу же отреагировали на вызов, но спасти сибиряков не удалось.

— Поисковые работы проводили совместно спасатели, пожарные и инспекторы по маломерным судам. Вскоре тела погибших были обнаружены, подняты из воды и переданы полицейским, — рассказывают в службе.

Восточное межрегиональное СУТ СК России завело уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Братская транспортная прокуратура поставила расследование на особый контроль.

Сейчас следствие выясняет причины трагедии. Предстоит установить, что привело к падению — техническая неисправность, ошибка пилотирования или другие факторы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что вечером 9 июля возле магазина на улице Лермонтова в Иркутске разгорелся конфликт, который перерос в стрельбу.