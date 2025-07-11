Полет на параплане закончился трагедией. Двое сибиряков рухнули в воду и погибли

В Иркутской области вечером 10 июля произошло страшное происшествие — два человека упали в воду с мотопараплана во время прогулочного полета на Братском водохранилище. Как сообщили КП-Иркутск в региональной пожарно-спасательной службе, экстренные службы сразу же отреагировали на вызов, но спасти сибиряков не удалось.