Разочарование в России, возобновление поставок Украине и теория безумца: как Трамп снова меняет свою риторику

Несмотря на то что ни сам президент США, ни Госдепартамент пока не объявили об окончательном решении поддержать представленный в Сенате законопроект о санкциях, его авторы и сторонники ужесточения политики в отношении России считают, что возврата к прежнему курсу уже не будет. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (включенный в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Трамп заверил его в необходимости активных действий по введению новых ограничительных мер.