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Один человек погиб из-за взрыва водонагревателя в квартире в Амурской области

Взрыв водонагревателя произошел в квартире дома в селе Пригородное Белогорского округа Амурской области. Погиб один человек, повреждены 10 квартир. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в прокуратуре региона.

Взрыв водонагревателя произошел в квартире дома в селе Пригородное Белогорского округа Амурской области. Погиб один человек, повреждены 10 квартир. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в прокуратуре региона.

— В 07:08 (01:08 по московскому времени) в дежурную диспетчерскую службу сообщили, что в квартире дома по улице Центральная в селе Пригородное произошел хлопок бытового водонагревателя. Жилое помещение повреждено по всей площади, еще девять квартир имеют повреждения. В результате происшествия одного человека с травмами доставили в больницу, где впоследствии он скончался, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что 38 человек были эвакуированы. Для жильцов дома развернут пункт временного размещения.

В настоящее время организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

7 июля Долгопрудненский городской суд вынес приговор по делу о халатности слесарей, в результате действий которых в жилом доме погибло четыре человека. Происшествие произошло в мае 2022 года. Утечка угарного газа произошла в связи с нарушением условий работы водонагревателя. Этому предшествовал визит двух работников коммерческой организации, которые халатно отнеслись к проверке газового оборудования в квартире.