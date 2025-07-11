Один человек погиб из-за взрыва водонагревателя в квартире в Амурской области

— В 07:08 (01:08 по московскому времени) в дежурную диспетчерскую службу сообщили, что в квартире дома по улице Центральная в селе Пригородное произошел хлопок бытового водонагревателя. Жилое помещение повреждено по всей площади, еще девять квартир имеют повреждения. В результате происшествия одного человека с травмами доставили в больницу, где впоследствии он скончался, — сказано в Telegram-канале ведомства.