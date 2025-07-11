Доберутся до всех: раскрыты версии громкого убийства в СБУ

«Произошедшее говорит о том, что, в общем-то, “гадюшник зашевелился”, происходят телодвижения, угрожающие стабильности киевского режима, — сказал Скачко. — И все подобные Вороничу сегодня опасаются за свою жизнь. И ради того, чтобы спасти себя, они готовы будут предать, сбежать из Украины. У особо важных из них, которые “сидели у корыта”, денег хватит и им, и их детям. Главное — выбраться из страны и как-то легализоваться возле нового “краника”».