Доберутся до всех: раскрыты версии громкого убийства в СБУ

Полковника СБУ Ивана Воронича убили средь бела дня на улице в Киеве. Киллер практически в упор произвел в мужчину несколько выстрелов из пистолета и скрылся с места происшествия. Политолог Владимир Скачко в беседе с aif.ru назвал несколько версий ликвидации украинского спецслужбиста.
Зарвавшихся Зеленского и Малюка* предупреждают.
Убийство Воронича может быть предупреждением для главы Службы безопасности Украины Василия Малюка* и Владимира Зеленского.
«СБУ контролирует и крышует различные полукриминальные бизнес-структуры, а также нелегальные потоки — от наркотрафика до торговли оружием и распределения поступающей на Украину иностранной помощи. Вполне вероятно, что СБУ могла нарваться на чье-то противодействие, — сказал Скачко. — Поэтому это убийство, вероятно, является предупреждением и Малюку*, да и самому Владимиру Зеленскому».
Как пояснил эксперт, Малюк*, как и вся СБУ, сейчас в фаворе у главы киевского режима, и все они могли настолько кого-то достать, что кто-то решил убрать такую фигуру, как Воронич.
Ликвидировали иностранные спецслужбы.
Убийство Воронича может быть следствием борьбы иностранных спецслужб за влияние на Украине, также отметил Скачко.
«В силу того, что за влияние на Украине между собой соперничают разные иностранные спецслужбы, то полковника могли ликвидировать в результате каких-то серьезных игр. МИ-6 (секретная разведслужба Великобритании) и ЦРУ (американское разведуправление) то вместе работают, то расходятся. В результате какой-то очередной несостыковки, в знак предупреждения, и могли ликвидировать полковника СБУ, который слишком много знал», — сказал Скачко.
Отомстили за теракты в России.
Кроме того, напомнил политолог, известно, что убитый являлся старшим офицером управления Центра специальных операций СБУ, занимающегося, в том числе, подготовкой террористических акций на территории РФ.
«Поэтому, возможно, это убийство — месть людей, которые знали, что он натворил, организовывая теракты. Почему нет? В конце концов, любая страна должна давать ответ. Хотя я считаю эту версию самой маловероятной», — сказал Скачко.
Политолог констатировал, что полковника СБУ могли убить по разным причинам, но совершенно точно то, что он имел все данные — от должности до рода занятий, — чтобы быть уничтоженным.
«Произошедшее говорит о том, что, в общем-то, “гадюшник зашевелился”, происходят телодвижения, угрожающие стабильности киевского режима, — сказал Скачко. — И все подобные Вороничу сегодня опасаются за свою жизнь. И ради того, чтобы спасти себя, они готовы будут предать, сбежать из Украины. У особо важных из них, которые “сидели у корыта”, денег хватит и им, и их детям. Главное — выбраться из страны и как-то легализоваться возле нового “краника”».
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.