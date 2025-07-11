Экс-таможенницу из Владивостока посадили на 7 лет за взятки — приговор устоял

Приморский краевой суд оставил в силе приговор, вынесенный ранее Фрунзенским районным судом Владивостока в отношении бывшей сотрудницы центра электронного декларирования Владивостокской таможни. 38-летняя обвиняемая признана виновной в получении взяток в крупном размере через посредника, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Ранее суд установил, что с марта 2018 года по июнь 2019 года женщина получила на банковскую карту 244 тысячи рублей от представителя группы компаний «Байкал». За эти средства она обеспечивала ускоренный и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций, а также предоставляла общее покровительство. Действия осужденной квалифицированы по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ.
С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры, районный суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штрафу свыше 2,4 млн рублей и конфискации средств, полученных в качестве взяток. Кроме того, она лишена права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года, а также утратила классный чин.
Не согласившись с приговором, осуждённая подала апелляцию, однако Приморский краевой суд оставил решение без изменений. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор 38-летней бывшей сотруднице центра электронного декларирования Владивостокской таможни. Как установило следствие, с июня 2017 года по январь 2020 года она получила от представителя коммерческой организации 186 тысяч рублей за содействие в ускоренной и беспрепятственной обработке таможенных деклараций.