Экс-таможенницу из Владивостока посадили на 7 лет за взятки — приговор устоял

С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры, районный суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штрафу свыше 2,4 млн рублей и конфискации средств, полученных в качестве взяток. Кроме того, она лишена права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года, а также утратила классный чин.