В Красноярске полицейские подозреваются в превышении полномочий

Об этом рассказали в краевом СК.
В Красноярске четверо инспекторов отдела по вопросам миграции полиции № 5 попали под следствие. Следственный отдел по Советскому району возбудил уголовные дела против них за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Дела были открыты на основе материалов, предоставленных УФСБ России по Красноярскому краю. По версии следствия, с 2021 по 2024 год инспекторы, имея доступ к служебным компьютерам с базой данных о иностранных гражданах, незаконно передавали личные данные этих людей жителю Красноярска за деньги. Эти данные включали анкетные и паспортные сведения, информацию о трудовой деятельности и административных правонарушениях.
Полученная информация использовалась для организации незаконного пребывания иностранных граждан в России. Подозреваемые уже задержаны, сейчас решается вопрос о мере пресечения для них.
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