В Красноярске полицейские подозреваются в превышении полномочий

Дела были открыты на основе материалов, предоставленных УФСБ России по Красноярскому краю. По версии следствия, с 2021 по 2024 год инспекторы, имея доступ к служебным компьютерам с базой данных о иностранных гражданах, незаконно передавали личные данные этих людей жителю Красноярска за деньги. Эти данные включали анкетные и паспортные сведения, информацию о трудовой деятельности и административных правонарушениях.